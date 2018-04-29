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"Oltalama" yöntemiyle dolandıran kişi yol kontrolünde yakalandı

İnternet sitelerinin benzerlerini yapıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklandı.

"Oltalama" yöntemiyle dolandıran kişi yol kontrolünde yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, çok sayıda arama kaydı bulunan ve "oltalama" adı verilen yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen kişiyi yol kontrolünde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırdan yasa dışı kaçışları önlemek amacıyla 24 saat esasına göre çalışan kontrol noktalarından Edirne otoban girişinde, 10 ildeki mahkemelerce aranması bulunan Muzaffer Sefa Y. (21) bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı.

Şüphelinin Hong Kong'da bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı sırada "oltalama" adı verilen sistemi öğrenerek internet sitelerinin benzerini yaptığı ve vatandaşların kredi kartları bilgilerini ele geçirdiği, bu şekilde 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016'ta tutuklandığı belirtildi.

Tahliyesi sonrası Bursa, Ankara, Sinop, Malatya, Muğla, Yozgat, Kahramanmaraş, İstanbul, Aydın ve Kayseri asliye ve sulh ceza mahkemelerinden aranma kaydı bulunan Muzaffer Sefa Y'nin yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçma girişimi nedeniyle Edirne'ye geldiği değerlendirildi.

Gözaltına alınan Muzaffer Sefa Y, işlemleri sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #oltalama #internet #dolandırıcı #edirne #jandarma
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