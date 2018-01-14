Batman'da bir gün arayla cesetleri bulunan Afgan uyruklu baba ve oğlunun katil zanlısının İran'a kaçtığı belirlendi

Batman'da bir gün arayla cesetleri bulunan Afgan uyruklu baba ve oğlunun katil zanlısının İran'a kaçtığı tespit edildi.



Vali Ahmet Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504. Sokak'taki bir evde Afgan uyruklu baba Bekir Hüseyin ve oğlu Didar Hüseyin'e ait cesetlerin bulunduğunu belirterek, olayı araştırmak üzere İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturulduğunu ifade etti.



Deniz, ekibin yaptığı araştırma sonucunda baba ve oğlunu öldüren kişinin de Afgan uyruklu olduğu ve İran’a kaçtığının belirlendiğini aktardı.

