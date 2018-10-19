Yükseklik korkusu olanlar dikkat! Bu haber kalp atışlarınızı hızlandırabilir. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılan "Uçan Fransızlar" grubu, gökyüzünde yaptıkları akrobasi hareketleri ile izleyenlerin nefesini kesti.

Ölüdeniz'de yapılan adrenalin yüklü birbirinden ilginç akrobasi gösterileri izleyenlerin nefesini kesti.



Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılan "Uçan Fransızlar" grubu, hünerlerini sergiledi.



Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinde iki grup üyesi, paraşütlerine bağladıkları ipler ile yan yana uçuş yaptı.



Uçuş sırasında 19 yaşındaki Pablo Signoret, ipin üzerine çıkarak yürümeye çalıştı. İlk demelerinde başarısız olan Signoret, bir süre ipin üzerinde yürüdükten sonra serbest düşüş gerçekleştirdi.



Gökyüzündeki ipte yürüyen Pablo Signoret, ekibe katılmadan önce denge ipi akrobatı olduğunu anlattı.



46 yaşındaki Arnaud Longobardi ise Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne ilk kez katıldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.



Grup üyesi 37 yaşındaki Julien Millot de Wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve yamaç paraşütünü harmanlayarak akrobasi gösterileri yaptığını söyledi.



ulusal.com.tr