Ölüm bisikletiyle kenarda yürürken yakaladı

İznik ilçesi Yeni Çevre Yolu Sansarak kavşağında meydana gelen kazada, 54 AKD 533 plakalı aracın sürücüsü hızla ilerlerken yol kenarında bisikletiyle seyreden 10 yaşındaki Kadir Ateş'e çarptı.

Kazanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, olayı görenler hemen 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş'i acilen hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.