Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören Kandemir ailesinin fertleri, yaşadıkları korkuyu üzerilerinden atamıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sırasında evleri ağır hasar gören Kandemir ailesi yaşadıklarını unutamıyor.

Samsat ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan evli ve 3 çocuk babası 65 yaşındaki Bedir Kandemir, 24 Nisan'da meydana gelen deprem sırasında üzerine giysi dolabının düşmesi sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı Samsat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kandemir, eşi ve çocuklarıyla AFAD tarafından kurulan konteynerde yaşamını sürdürüyor.

Evleri tamamen tahrip olan Kandemir ailesinin fertleri, deprem korkusuyla kapalı alanlara dahi girmeye korkuyor.

Bedir Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki depremde evlerinde hasar oluştuğunu belirtti.

Aradan bir yıl geçtikten sonra yaşadıkları ikinci depremin evlerinde daha fazla hasara neden olduğunu dile getiren Kandemir, "Evimiz ağır hasar alınca bu konteynere yerleştik. Artık burada yaşıyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.



Deprem sırasında evde uyuduğunu dile getiren Kandemir, şunları anlattı:

"Gece yatarken üzerime bir şey yıkıldı. Yatağın içerisindeydim, tavan çöktü sandım. Elimi attığımda beton olmadığını, dolap olduğunu anladım. Sonra kızımın çığlıklarını duyunca deprem olduğunu anladım. Çocuklarım dolabı üzerimden kaldırıp, beni hastaneye götürdü. Tüm eşyalarımız gitti, sağlam bir şey kalmadı. Artık eve girme korkusu var, ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Çünkü bina üzerimize çöker diye düşünüyoruz. Bu bölgenin zemini sağlam değil. Yeni konutlar yapılsa bile aynı sıkıntılar devam eder. Samsat'ın taşınması gerektiğini düşünüyorum."



"Korkumuzdan eve giremiyoruz"

Kandemir, sorunun sürekli yaşanacağını ifade ederek, "Dükkanlarımız, evimiz gitti. Bu durumdan usandık. Devletin bu konuya el atmasını istiyorum." diye konuştu.

Bedir Kandemir'in eşi Edibe Kandemir de deprem günü sabaha kadar uyuyamadıklarını dile getirdi.

Eşinin üzerine dolap düşünce oğluna seslendiğini ifade eden Kandemir, "Oğlum yardıma gelip dolabı eşimin üzerinden kaldırdı. Daha sonra ailece dışarı çıkıp ağlamaya başladık. Psikolojimiz bozuldu, iki gün ağladık. Konteynerlerde yaşıyoruz ama deprem korkusu halen devam ediyor. Korkumuzdan eve giremiyoruz. Samsat'ta kapalı bir ortama girsek bile deprem korkusu yaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

İlçeye yeni konutlar yapılmasının çözüm olmayacağını savunan Kandemir, "İlçede iş imkanı yok. Devletin yaptığı konutların parasını ödeyemeyiz. Bize ait olan dükkan çalışmıyor. Oğlum ise işsiz. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Öylece oturuyoruz, bakalım ne olacak. Samsat'tan taşınmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.