Ölüm virajı! Katliam gibi kaza, bir aile yok oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ölüm virajı! Katliam gibi kaza, bir aile yok oldu
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkiinde meydana geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil, karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zeynel Güleç, eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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