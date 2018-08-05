Yılın ilk yedi ayında Ege'de 13 bin 981 mülteci yakalandı, 26 mülteci hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıkladığı rapora göre bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli... Bu arada Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.

Kötü hava şartları, standarda uymayan deniz araçları, kapasitelerinin üzerinde insanla doldurulan botlar...



Ölümü göze alan mültecilerin Ege Denizi'nde umuda yolculuğu devam ediyor.



Özellikle Kuşadası, Didim, Bodrum, Ayvalık, Çeşme gibi Yunan adalarına yakın noktalar kaçak yolculuğun çıkış noktaları arasında yer alıyor.



Yolculuğun hedefi Sisam, Sakız, İstanköy, Midilli gibi Yunan adalarına geçebilmek.



Sahil Güvenlik Komutanlığı da düzensiz göç ile mücadele için Türk karasularında Umut Harekâtında...



Bu kapsamada 2018 yılının ilk yedi yılına ait bir rapor yayınlandı.



Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ege Denizi’nde yürütülen çalışmalar sonucu yılın ilk yedi ayında 13 bin 981 kaçak mülteci yakalandı, 26 mülteci hayatını kaybetti.



Havadan ve denizden 334 kaçak göçmen operasyonu gerçekleştirildi.



Büyük çoğunluğu Suriye uyruklu olan mülteciler ifadeleri alındıktan sonra geri kabul merkezlerine teslim edildi.



Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada Akdeniz'deki ölümlerinin en az 850'sinin Haziran ve Temmuz aylarında yaşandığına dikkat çekildi, "Akdeniz'in dünyanın en ölümcül deniz rotası haline geldiği" yorumunda bulunuldu.



Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılı başından bu yana yaklaşık 60 bin kişi Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. İspanya 23 bin 500 sığınmacıyla, Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerin başlıca hedefi oldu. İspanya'yı 18 bin 500 sığınmacıyla İtalya ve 16 bin sığınmacıyla Yunanistan izliyor. Sığınmacıların büyük bölümün ise Suriyeliler oluşturuyor.



ulusal.com.tr