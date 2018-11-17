Adana'da boya işçileri ölümün eşiğine geldi. 8'inci katta bir binanın dış cephesini boyayan iki işçi halata tutunarak hayatta kaldı. İşçiler polisin yardımıyla kurtarıldı.

İş güvenliği yine hiçe sayıldı.



Görüntülerin adresi Adana. 9 katlı bir binanın dış boyasını yapan işçiler ölümle burun buruna geldi. O dehşet anlarında büyük korku yaşandı.



İki işçi platformun kaymaya başlaması üzerine halata tutunarak yardım bekledi. Yaklaşık 10 dakika ölümle aralarında sadece bir halat vardı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ne hemen polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, bölgeye giderek apartmanın çatısına çıktı. İşçiler, tutundukları halatı yukarı çeken polisler tarafından kurtarıldı. İki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr