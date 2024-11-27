Olumsuz hava koşulları: 3 ilçede okullar tatil

Van’ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Kasım 2024 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri olası don ve buzlanma kaynaklı kazalara karşı idari izinli sayıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Olumsuz hava koşulları: 3 ilçede okullar tatil
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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirme sonucu buzlanma ve don olaylarının kara ulaşımında tehlike oluşturabileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün tahminlerine göre, ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye kadar düşeceği öngörülmektedir. Bu durumun oluşturabileceği olumsuzluklara karşı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği öncelikli olmak üzere, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır.”

Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaya davet etti.

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