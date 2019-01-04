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Olumsuz hava koşulları uçuşları aksattı

Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı bazı tarifeli uçak seferleri yapılamayacak.

Olumsuz hava koşulları uçuşları aksattı

Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul çıkışlı bazı tarifeli uçak seferleri iptal edildi.

Elverişsiz hava koşullarının Türkiye'nin farklı kentlerinde etkili olması uçuşlarda aksamalara neden oldu.

Seferlerde uygulanan iptal ve gecikmeler nedeniyle hava yolu şirketleri yolcularına havalimanlarına gelmeden uçuşlarını kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı tarifeli seferler, varış meydanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

THY, bu kapsamda Atatürk Havalimanı'ndan iç hatlarda Erzurum, Ordu-Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice'ye karşılıklı sefer yapamayacak.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun, Gaziantep ve Ercan Havalimanı'na (KKTC) yapacağı tarifeli seferleri karşılıklı iptal etti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sabiha gökçen #atatürk havalimanı #Hava durumu
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