Olumsuz hava şartları nedeniyle o seferler iptal

Gestaş AŞ tarafından yapılan resmi açıklamada, yarın Güney Marmara-Adalar hattında deniz ulaşımının hava şartlarına göre yeniden düzenlendiği belirtildi. Güvenlik protokolleri gereği iptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

Marmara Kalkışlı: 16.00 ve 21.15

Avşa Kalkışlı: 16.45

Balıklı Kalkışlı: 17.45 ve 20.15

Ekinlik Kalkışlı: 21.45

Erdek Kalkışlı: 19.15

SABAH SEFERLERİ PROGRAM DAHİLİNDE

Hava muhalefetinin etkisini artırmasından önceki saat dilimlerinde kalan bazı seferlerin ise icra edileceği bildirildi. Programa göre Avşa’dan 06.00, Marmara’dan 06.45, Balıklı’dan 07.45 ve Erdek’ten 11.00 seferleri gerçekleştirilecek. Şirket yönetimi, yolcuların güncel hava raporları ve operasyonel değişiklikler için resmi iletişim kanallarını takip etmesi gerektiğini hatırlattı.