Ömer Çelik'ten Bülent Arınç açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Bülent Arınç'ın "seçimler ertelensin" açıklaması kendi açıklamalarıdır, partimizi bağlamamaktadır." açıklamasında bulundu. Tek gündemimiz deprem ve yaralarımız sarmak diyen Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalarını da siyasi yıkıcılık olarak yorumladı.

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