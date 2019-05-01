Çaldıran ilçesinde avlanmak için Kaz Gölü'ne gittikten sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Ömer Topgaç'ın cesedine ulaşıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde avlanmak için Kaz Gölü'ne gittikten sonra bir daha haber alınamayan Ömer Topgaç'ın cesedi bulundu.



İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde 24 gündür haber alınamayan Topgaç'ın (21) cesedine düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta Van Gölü'ne dökülen Bendimahi Çayı'nda ulaşıldı.



Ceset, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.



Çaldıran ilçesinde 7 Nisan'da balık avlamaya giden ve bir daha haber alınamayan Topgaç için AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Van Jandarma Su Altı Timi arama çalışması başlatmıştı.



Daha sonra Ankara Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) 8 kişilik özel ekip de bölgeye gelerek arama çalışmalarına destek vermişti.



Ekipler bölgedeki 30 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışması yapmıştı.