Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ön patileri kesik halde bulunan ve tedavi altına alınan kedi öldü.

Adapazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karaağaç Caddesi'nde yol kenarında ön patilerinden yaralı halde barınağa getirilen siyah renkli 1 yaşındaki dişi kedinin hemen tedavisine başlandığı belirtildi.



Kedinin barınağa geldiğinde vücudunun çeşitli yerlerindeki yaraların ileri düzeyde, kalp atışlarının hızlı ve vücut ısısının düşük olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel muayenede vücudun tamamı toprak ve çamurlu, yaralanmanın zaman olarak uzun süreye bağlı olmasından kedinin üzerinde yoğun sinek larvası bulunmuştur. Tedavi süresi boyunca gözlem altında olsa da kedi dün ölü bulunmuştur."



Açıklamada, kedinin ön patilerinin kesik bulunmasına ilişkin ise "İnsan eliyle yapılmadığı, dönen bir aksam tarafından öncelikle sol pati tarafından darbe aldığı, sonra sağ patinin parçalandığı, dönen aksamın ense köküne darbe vurmasıyla açık yara yapacak şekilde kediye hasar verdiği tespit edilmiştir." bilgisi verildi.