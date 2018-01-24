TOKKON üyeleri, 'Onbeşlilerin torunları Mehmetçik'imizin yanında' sloganıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Tokat Konfederasyonu (TOKKON) üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 'Onbeşlilerin torunları Mehmetçik'imizin yanında' sloganıyla Bahçelievler Askerlik Şubesi'ne gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Askerlik şubesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan TOKKON Başkanı Mehmet Salih Ün, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek ve bölgede huzuru yeniden tesis etmek için Afrin'e 'Zeytin Dalı harekatı' başlatıldığını söyledi.



"Gerekli görüldüğü takdirde yüz binlerce insanımızla cepheye gitmeye hazırız"

Türkiye'nin bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne ya da herhangi bir etnik unsura karşı değil PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerini hedef aldığını ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG ve türevlerinin sadece Türkiye dışında değil ülke içinde de sivil halkı hedef alan birçok saldırıya yeltendiği bilinmektedir. Bu hain örgütler son yıllarda "hendek kalkışması", İstanbul Vezneciler ve Kızılay Güvenpark saldırıları başta olmak üzere yüzlerce şehit ve binlerce yaralı verilmesine yol açmıştır. Gaziosmanpaşa'nın evlatları, Onbeşlilerin torunları olarak askerimizin, devletimizin, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz. Bugün İstanbul'da yaşayan 600 bin Tokatlı hemşehrimiz adına askerlik şubesine dilekçelerimizi getirdik. Gerekli görüldüğü takdirde yüz binlerce insanımızla cepheye gitmeye hazırız."

Aslen Tokatlı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ise kendilerine düşen görevin cephede olan askerlere dualarıyla yanlarında olduklarını hissettirmeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dün Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkesiyle, Lazıyla, Arnavutuyla, toplumun tüm kesimleriyle Çanakkale'den düşmanı içeriye sokmadık. 15 Temmuz'da da sokmadık. Bugün de Afrin'de Mehmetçik'imiz 'Beklemesinler, dönmeyeceğiz' diyerek operasyona gitti. Bu operasyon bölgede terör koridoru kurmak isteyen örgütlere ve onların ağababalarına karşıdır. El Bab'da nasıl başarılı olduysak Afrin'de de aynı şekilde başarılı olacağız. Toprağımıza göz dikenin gözünü çıkartırız."



"Kimsenin bir karşı toprağında gözümüz yok ama bir avuç toprağımızı da vermeyiz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da ülkede görev düştüğünde tüm vatandaşların vatanın istiklali ve istikbali için üzerine düşen görevi yerine getirdiğini dile getirerek, Onbeşlilerin torunları olan Tokatlıların da bugün bu bilinçle hareket ettiğini söyledi.

Mehmetçik'in Afrin operasyonunun terör örgütlerine karşı yapıldığını vurgulayan Develioğlu, "PKK, YPG, DEAŞ'ı masum gösteren, onların sempatizanlarını lanetliyorum. Hiç kimse Türkiye sınırları içerisinde bu terör örgütleriyle ilgili sempatizanca konuşamaz, konuşmamalı. Bunun insan haklarıyla, fikir hürriyetiyle bir ilgisi yok. Bizim kimsenin bir karşı toprağında gözümüz yok ama bir avuç toprağımızı da vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TOKKON Başkanı Ün, milletvekili Karaca ve belediye başkanı Develioğlu askerlik şubesine giderek, 2 bin 500 kişinin gönüllü askerlik dilekçesini teslim ettiler.