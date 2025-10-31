Önce Ankara şimdi Bolu! Deli dana hastalığı yeniden görüldü, uzman uyardı: Tedavisi yok

ANKARA’DAN SONRA BOLU’DA DA TESPİT EDİLDİ



Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde “deli dana ön tanısı” konulan bir hastanın ardından Bolu’da da benzer bir vaka görüldü.



İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir kadın hastadan alınan beyin-omurilik sıvısında yapılan test, “deli dana pozitif” çıktı.