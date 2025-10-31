Önce Ankara şimdi Bolu! Deli dana hastalığı yeniden görüldü, uzman uyardı: Tedavisi yok
1986’da İngiltere’de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan “deli dana hastalığı” (BSE), Türkiye’de yeniden görüldü. Ankara’daki vakanın ardından Bolu’da da bir kişide tespit edilen hastalık, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Uzmanlar tedavisi bulunmayan hastalık için uyarıyor
ÖNCE ANKARA ŞİMDİ BOLU! PANİK ARTIYOR
Covid-19’un etkileri henüz unutulmamışken, maymun çiçeği ve benzeri salgın hastalıkların ardından bu kez “deli dana hastalığı” yeniden gündeme geldi. Ankara’da ortaya çıkan vakanın ardından hastalığın Bolu’da da görülmesi endişe yarattı.
YILLAR SONRA TÜRKİYE’DE YENİDEN
İlk kez 1986’da İngiltere’de büyükbaş hayvanlarda tespit edilen ve 1990’larda Avrupa’ya yayılan “deli dana hastalığı” (BSE), uzun süren sessizliğin ardından Türkiye’de yeniden ortaya çıktı.
ANKARA’DAN SONRA BOLU’DA DA TESPİT EDİLDİ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde “deli dana ön tanısı” konulan bir hastanın ardından Bolu’da da benzer bir vaka görüldü.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan bir kadın hastadan alınan beyin-omurilik sıvısında yapılan test, “deli dana pozitif” çıktı.
UZMAN: BAŞKA HASTALAR DA ORTAYA ÇIKABİLİR
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, iki vakanın bulunmasının hastalığın yayılabileceği anlamına geldiğini belirtti:
“Deli dana, hastalıklı hayvanların eti veya sakatatlarının tüketilmesiyle bulaşır. İki vakanın varlığı, başka hastaların da ortaya çıkabileceğini gösteriyor.”
TEDAVİSİ YOK, BELİRTİLER YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR
Prof. Dr. Ertuğrul, hastalığın sebebinin “prion” adı verilen protein yapıları olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Hastalığın belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Bazen 15, hatta 30 yıl sonra görülebilir. Beyinde süngerleşmeye yol açar ve ölümcüldür.”
VAKALARIN FARK EDİLMEMESİ MÜMKÜN
“Enfeksiyon bulaşan kişilerde belirtiler çok geç çıktığı için birçok vaka fark edilmiyor. Çoğu hasta farklı nedenlerle hayatını kaybediyor.” diyen Ertuğrul, bu hastalığın insanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı ile bağlantılı olduğunu belirtti.
DELİ DANA BELİRTİLERİ NELER?
Uzmanlara göre hastalığın ilk belirtileri genellikle psikolojik:
Kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu
Odaklanma zorluğu, halüsinasyon
Huzursuzluk, ani öfke, saldırganlık
Uyku bozuklukları
İlerleyen dönemlerde yürüyememe, nefes darlığı ve kalp fonksiyonlarında bozulma görülüyor.
Prof. Dr. Ertuğrul: “Deli dana hastalığı ilerledikçe zihinsel belirtiler ağırlaşıyor, hasta komaya giriyor. Ne yazık ki hiçbir ilacı ya da tedavisi yok.”