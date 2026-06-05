Önce arabayla ezdi, sonra demir boruyla vurdu! Vahşetin sebebi şoke etti: "Büyü yaptığını düşünüyordum"

Eskişehir Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ahmet Çalık'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Yalçın Namal salonda hakim karşısına çıktı. Gerçekleşen duruşmada öldürülen Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çalık, çocukları, taraf avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

"ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE ÖLDÜRMEK İÇİN KAFASINA VURDUM"

Mahkemedeki savunmasında, cinayet sebebi olarak büyü iddialarını öne süren Yalçın Namal, maktulün koyunlarına ve kendisine zarar verdiğini öne sürdü. Sanık Namal olayı şu sözlerle anlattı: "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Ahmet'in cinleri bana ve hayvanlara musallat ettiğini düşünüyordum. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı"

MAHKEMEDEN ADLİ TIP KARARI

Tutuklu sanığın duruşmadaki bu beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanık Yalçın Namal'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde meydana gelmişti. Yalçın Namal, yolda karşılaştığı Ahmet Çalık'a babasına ait otomobille çarpmış, ardından araçtan inerek elindeki demir çubukla darbetmişti. Başına aldığı ağır darbelerle yaralanan Çalık, olay yerinden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil, güvenlik güçleri tarafından Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunmuştu. Yapılan takip ve operasyonlar neticesinde şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yer alan bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmış ve sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.