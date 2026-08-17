Önce bıçakladı sonra camdan attı! Katil zanlısı o anları videoya çekip itiraf etti

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayarak 5. kattan aşağı atan N.C.Ş., cinayeti çektiği video ile itiraf etti. Kadının hayatını kaybettiği olayda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Önce bıçakladı sonra camdan attı! Katil zanlısı o anları videoya çekip itiraf etti
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Olay, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki N.C.Ş. ile 28 yaşındaki Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BİNA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KADININ ÜZERİNE EŞYALARI FIRLATTI

Bıçaklama eyleminin ardından N.C.Ş., Selin Gökhan'ı bulunduğu 5'inci kattan aşağı attı. Kadın binanın asma katına çakılırken, hızını alamayan zanlı odada bulunan eşyaları da aşağı düşen kadının üzerine fırlattı.

Çevredeki ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Selin Gökhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"BENİM GİBİ İNSANI KATİL EDENLERİ UNUTMAM"

Cinayet şüphelisi N.C.Ş., polis ekipleri tarafından suç mahallinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın hemen ardından N.C.Ş.'nin cinayeti işledikten sonra bir video çektiği ve suçunu bu videoda itiraf ettiği ortaya çıktı.

Zanlı, "Ağabeylerim, canlarım; hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım ve onu camdan attım. Sonucum cezaevi, hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Benim gibi insanı katil edenleri unutmam" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan N.C.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, cinayetle ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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