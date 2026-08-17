Önce bıçakladı, sonra sokağı kan gölüne çevirdi! Bağcılar'da komşu kavgası dehşete dönüştü

İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakladıktan sonra evinden aldığı silahla rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Önce bıçakladı, sonra sokağı kan gölüne çevirdi! Bağcılar'da komşu kavgası dehşete dönüştü
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Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti.

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra şüpheli, evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kavga ile alakası olmayan 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaparken, polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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