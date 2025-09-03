Önce intihar dendi, şimdi cinayet! Hiranur’un davasında 3 tutuklama

Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur A.'nın başından vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yaşanan ifadeler ve deliller, cinayet ihtimalini güçlendirdi.

Simge Sarıyar
Trajik olay, 3 gün önce Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur A., park halindeki bir otomobilde başından vurularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, Hiranur’un erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) ile birlikte araçta bulunan N.Ç. ve M.Z. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADELER DEĞİŞTİ: ÖNCE İNTİHAR, SONRA “ŞAKA” İDDİASI

Soruşturma kapsamında en dikkat çeken detaylardan biri, olayın baş şüphelisi olan H.A.Ş.'nin ifadeleri oldu. İlk başta olayın intihar olduğunu ileri süren H.A.Ş., daha sonra çelişkili beyanlar verdi. Son ifadesinde ise, “Şaka yapmak amacıyla silahı Hiranur’un alnına dayayıp tetiğe bastım” dediği öğrenildi.

H.A.Ş., silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia etti. Olayın ardından panikleyen şüphelilerin, Hiranur’un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş bir otluk alana bıraktıkları, ardından hastaneye götürdükleri belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Hiranur’un ilk bırakıldığı otluk alanda kan izlerine rastlandı. Bu detay, şüphelilerin olay sonrası cesedi başka bir yere taşımış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Mersin’de kamuoyunu derinden sarsan olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin
