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Önce rehin aldılar sonra soydular

İşadamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu. Olay Eskişehir'de yaşandı. Üç soyguncu, evdeki ziynet eşyalarını ve dövizleri alarak kayıplara karıştı.

Önce rehin aldılar sonra soydular

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin silahla rehin alınarak evdeki kasalarının soyulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sarar Şirketler Grubu'na ait tekstil fabrikasındaki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyasının yanı sıra yüklü miktarda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. 

Polisin, zanlıların yakalanması için kent genelinde başlattığı geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Soruşturma başlatan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir savcı görevlendirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Eskişehir
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