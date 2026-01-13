Önce tekne battı şimdi taşlar kopuyor: Yıllardır onarılmayan tarihi liman göz göre göre çöküyor

Uzmanların yıllardır uyardığı Antalya Kaleiçi mendireklerinde, şiddetli fırtınanın ardından kopmalar meydana geldi. Oluşan hasar bölgede ciddi bir tehlike yaratıyor.

Antalya’nın kalbi Kaleiçi’nde fırtınalar kopuyor. Turizmin nefes aldığı bu tarihi bölgede mendirekler her yıl daha da yıpranıyor, yapıda giderek büyüyen açılmalar oluşuyor.

“MENDİREĞİN NE SUÇU VAR?”

Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, bölgenin sit alanı statüsüne dikkat çekerek, yapılan müdahaleler arasındaki çelişkiye vurgu yaptı. Ünlü, “Burası sit alanı olarak geçiyor. Ama bu sit alanında yapılan yapıları görüyoruz. İnşaatları görüyoruz. Her şey bitti, mendireğin ne suçu var.” ifadelerini kullandı.

Fırtına neticesinde mendirekte yeniden göçükler oluştuğunu belirten Ünlü, “Fırtına neticesinde yine mendirekte göçükler meydana geldi. Herkes geziyor, yürüyor. İçeri doğru 35–40 santimetre eğiklik, yatma söz konusu.” dedi.

DAHA ÖNCE BİR TEKNE BATTI

Fırtınada mendirekten kopan taşların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekiliyor. 1986 yılında ‘Golden Apple’ ödülü alan Kaleiçi’nde ortaya çıkan bu görüntülerin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Ünlü, “Denizin şakası olmaz. Yere düşen taşlar dahi yerine konmamış, üç sene geçti. Bir tane tekne battı burada. Yine poyraz esiyor.” sözleriyle tehlikenin boyutunu anlattı.

Kaleiçi esnafı ile Yat Limanı’nın korunması için alınması gereken önlemleri de sıralayan Ünlü, yapılması gerekenin kapsamlı bir onarım ve güçlendirme çalışması olduğunu söyledi. “Esasında yapılacak iş bir tadilat ve güçlendirme. Düşen taşların yerine konması, ön tarafta istiflenmesi, kuvvetlendirilmesi ve bir dalga kıran yapılması.” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Ünlü, sürecin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. “Valilik önceliğinde bir kurul kuruldu ve Kaleiçi Yat Limanı mendireğinin rehabilite projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ihale çıkılması için görevlendirildi. Artık bunun harekete geçilmesini bekliyoruz. Ya da Ulaştırma Altyapı Müdürlüğü burayla ilgili tasarrufun ne olduğunu açıklasın; yapılacak mı, yapılmayacak mı. Evet ya da hayır.” ifadelerini kullandı.