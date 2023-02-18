Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı

İki büyük depremle sarsılan Türkiye, bir yandan afet bölgesinde yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyadaki yalanlarla mücadele ediyor. Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynandı.

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11 ilde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı kurtarma ekipleri, enkazlardan vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele etti.

Afet bölgesinde kurtarma ekipleri zamanla yarışırken ve enkazların altında binlerce vatandaş yaşam mücadelesi verirken, sosyal medyada yalan bilgiler ve asılsız ihbarlar havada uçuştu. Sosyal medyadaki bu yıkıcı faaliyetin başını çekenlerden biri de Babala TV’nin sahibi sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur’du…

Uğur ve Babala TV ekibi, Hatay ve Kahramanmaraş'ta barajların patladığını iddia ederek, halkta paniğe ve kurtarma çalışmalarında aksamaya neden oldu. AFAD bölgeye ekip gönderdi, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, canlı yayında duruma isyan etti.

“Baraj patladı” yalanı sonrası hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur, sosyal medyada günah çıkardı. Babala TV olarak deprem bölgesiyle ilgili yaptıkları duyuruların bir çoğunun yalan bilgi olduğunu itiraf etti.

“Durum değerlendirmesi yaptık. Binlerce sahte ihbar almışız.” ifadelerini kullanan Uğur, 11 Şubat öncesindeki tüm paylaşımlarını da sildi. Silinen paylaşımların bir çoğunun, AFAD ekiplerinin deprem bölgesine gitmediği yönünde olması dikkat çekti.

Teyit etmeden yaydığı bilgilerle enkaz altındaki insanların hayatını tehlikeye atan Uğur ve Babala TV ekibine, sosyal medyada tepki yaydı. Oğuzhan Uğur'un açıklamasına yanıt veren çok sayıda vatandaş, "Binlerce sahte ihbar yaydınız, hayatını kaybedenlerin hesabını nasıl vereceksiniz?" diye sordu.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sosyal medyada depreme ilişkin kışkırtıcı paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. Şimdiye kadar 117 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 21'i tutuklandı.

# oğuzhan uğur

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