Önce Yere Vurdu, Sonra Yükseldi! Barajlar Bursalıları Sevindirdi: Son Sekiz Yılın En Yüksek Oranı

Ülkemizde son birkaç aydır yaşanan sıcak havalar nedeniyle bazı barajlardaki suların iyice çekilmiş olması çok sayıda insanı tedirgin etmişti. Bu tedirginliğin yanı sıra yağışların başlamasıyla uzmanlar ve vatandaşlar rahat bir nefes aldılar.

Bursa'da da son yağışlar meyvesini vermeye başladı. Bursa’da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Artık su seviyeleri artmaya başlayan barajların doluluk oranları yüzleri güldürdü.

Yağışlar başladığından beri kayıt edilen doluluk oranları incelendi. Bunun sonucunda 10 günde Bursa’nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44’den 54.5’e yükseldiği gözlemlendi. Artışın hem Bursalıları çok rahatlatacak hem de temkinli olmayı gerektirecek olduğunu belirten uzmanlar bu oranın son birkaç yılın en yüksek doluluk olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.

SON YILLARIN EN YÜKSEK SU SEVİYESİ

Bursa’da son yağışlarla birlikte dolmaya başlayan şehrin içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı son sekiz yılın en iyi seviyesine ulaştı. En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56,5 olurken, geçen yıl yüzde 41 doluluk oranına sahip Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajında su kalmamıştı.

Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.