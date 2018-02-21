Kurultaya çağrı yaptılar... Havada sandalyeler değil fikirler uçuşacak dediler..
Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Örgütü kurultay hazırlığında...
Kurultay 25 Şubat Pazar günü saat 13:00'da Bornova Öğretmen Evi'nde yapılacak...
Gençler Afrin de Vatan Savaşı veren Mehmetciğe selam gönderdi.
HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl başkanlığı kurultay hazırlığında... Kurultay, pazar günü Bornova öğretmen evinde yapılacak. Kendi yaşıtlarına çağrı yapan gençler "Kurultayımızda sandalyeler değil fikirlerimiz havada uçuşacak" diyor...
Kurultaya çağrı yaptılar... Havada sandalyeler değil fikirler uçuşacak dediler..