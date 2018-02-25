Vatan Partisi Öncü Gençlik Olağanüstü İzmir İl kurultayı coşkuyla geçti... Bornova Öğretmen evinde yapılan kurultay da önümüzde ki sürece ilişkin çalışma planları konuşuldu. Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı ise Ferdi Tanhan oldu.





Mehmetçiğe selam göndererek kurultayı açtılar..



Vatan Partisi'nin gençlik kolları olan Öncü Gençlik İzmir İl Kurultayı tamamlandı.



Bornova öğretmen evinde yapılan kurultayda divan heyeti oy birliğiyle seçildi. Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin divan başkanlığına seçildi.



Kurultayın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı..



Partinin Genel Saymanı Tugay Şen ve Genel Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Bolluk'ta kurultayda hazır bulundu.



Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkan Vekili Ferdi Tanhan, kurultayda başkan olarak seçildi.



Gençler Afrin de vatan savaşı veren mehmetciğe de selam gönderdi.





HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Vatansever Gençlik Vatan Partisi'ne dediler...Mehmetçiğe selam göndererek kurultayı açtılar..Vatan Partisi'nin gençlik kolları olan Öncü Gençlik İzmir İl Kurultayı tamamlandı.Bornova öğretmen evinde yapılan kurultayda divan heyeti oy birliğiyle seçildi. Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Erdem Şahin divan başkanlığına seçildi.Kurultayın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı..Partinin Genel Saymanı Tugay Şen ve Genel Başkan Yardımcısı Doktor Serhan Bolluk'ta kurultayda hazır bulundu.Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkan Vekili Ferdi Tanhan, kurultayda başkan olarak seçildi.Gençler Afrin de vatan savaşı veren mehmetciğe de selam gönderdi.