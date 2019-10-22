Öncü Kadın'dan Mehmetçik'e selam
İzmir'de buluşan öncü kadınlar Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı’nın katıldığı toplantıda Diyarbakır Anaları’da unutulmadı. Ayvalı partili kadınlara Kürt analarına desteği Türkiye çapına yaydıkları için teşekkür etti
YURT 22.10.2019, 14:16 22.10.2019, 18:42
Vatan Partili Öncü Kadınlar İzmir’de buluştu. Toplantıya,Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı katıldı.
Toplantı, Öncü Kadınların Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçiğe Selam durarak başladı.
Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanlığı Diyarbakır analarına ilk destek veren örgüt olmuştu. Ayvalı partililere, Kürt Analara yapılan ziyareti ve destek çalışmasının raporunu verdi.
Diyarbakırlı anaların yanında nöbet tutuklarını hatırlatan Ayvalı, Kürt anaları ziyaret etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partiyi eleştirdi.
Ayvalı toplantı sonunda partili kadınlara yeni dönemin görevlerini hatırlattı.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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