Öncü Kadın, Polonez'i ziyaret etti! İşçilerin sendikalı olma mücadelesi sürüyor

Polonez işçilerinin sendikalı olma mücadelesinin 82’nci gününde Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Örgütü işçileri ziyaret etti. Polonez işçilerinin mücadelesinde zafer kazanana kadar boykota devam edeceklerini belirten kadınlar, boykotu bütün Türkiye’ye yayacaklarını söyledi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Sendikalı oldukları için işten atılan Polonez Gıda emekçilerini Vatan Partisi Öncü Kadın ziyaret etti. Heyet adına konuşan Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Zeynep Ses, "Emekçilerin işleri iade edilene kadar Polonez markasını boykota devam" dedi.

Zeynep Ses, "Biliyorum ki kadınlar alışverişte, günlük alışverişlerini hep kadınlar yapar bizim geleneğimizde. Bütün kadınları bu onurlu direnişe destek vermeye bulundukları her yerde, marketlerde, polonez gıda ürünlerini satılan her yerde boykota davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Boykot çağrısını Türkiye’nin bütün şehirlerine yaymak için çalışma yaptıklarını belirten Ses, vatandaşları haksızlığa karşı hareket etmeye çağırdı. Ses, "Tüm Türkiye çapında bütün herkesi Polonez gıda ürünlerini boykota çağırıyoruz. Daha önce bir sosyal medya çalışmamız olmuştu. Sesimizi bulduğumuz her yerde yükseltmek, bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak için bunu yapıyoruz." dedi.

Polonez işçilerinin mücadelesi zaferle sonuçlanana kadar Polonez markasını boykot edeceklerini hatırlatan Zeynep Ses, emekçilerin işlerine iadesini istedi. Ses, "Buradan bir hanımefendi, bir kardeşimizin açıklaması vardı. Sucuksuz yaşarız ama ekmeksiz yaşayamayız diye. Vatan Partisi Öncü Kadın adına bu desteği bizden size sonuna kadar yeter ki bu direniş başarıyla sonlanana kadar sürdürme kararlılığındayız. Yolumuz açık olsun." dedi.

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