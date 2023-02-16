Onlar dünyanın en sağlam hastaneleri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından hiçbir hasar almayan şehir hastaneleri sağlam yapılarıyla dikkat çekti.

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Malatya ve Gaziantep’te iki kamu hastanesinin art arda yaşanan iki büyük depremi hasarsız atlatması, yapılarda sismik izolatörün önemini bir kez daha ortaya koydu. Adana Şehir Hastanesi de zemin hareketlerini kontrollü olarak binaya aktaran izolatörler sayesinde, depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi. Kesintisiz hizmet vererek, deprem bölgesinin sağlık üssü oldu. Peki sismik izolatör neden bu kadar önemli? Depremin yıkıcı etkisini nasıl önlüyor? Ulusal Kanal Adana Temsilcisi Yalçın Semir Akarsu, Adana Şehir Hastanesi’nin Teknik Hizmetler Yöneticisi İnşaat Mühendisi Özeren Bulut ile izolatör sistemini konuştu.

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