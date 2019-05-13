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Onlarca köpek, Amanos dağları eteklerinde terk edildi

Hatay'ın Amanos Dağları eteklerindeki İskenderun çöplüğüne terk edilen köpeklere hayvanseverler sahip çıktı. Kent merkezine uzak olan bölgede köpekler yemek ve su bulamıyor. İskenderun Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesine çağrı yapan hayvanseverler  köpeklere barınak yapılmasını istiyor

Onlarca köpek, Amanos dağları eteklerinde terk edildi

Hataylı hayvanseverler köpeklere yapılan zulme sessiz kalmadı. Amanos Dağları eteklerine terk edilen köpeklere onlar sahip çıktı.

Onlarca köpek İskenderun belediyesi çöplüğü ve taş ocağının bulunduğu yerlere bırakılıp terk ediliyor.

Kent merkezine kilometrecelerce uzak olan yerde köpekler ne yemek ne de su buluyor.

Köpeklerin durumuna hayvanseverler tepkili..

İskenderun Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesine çağrı yapan hayvanseverler  köpeklere barınak yapılmasını istiyor.

HABER-KAMERA: HÜSEYİN GÜLER
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Amanos #hatay #amanos dağları
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