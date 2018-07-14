Kuşadası'nın sevilen işadamı İsmail Dirim, yıllar önce, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun anısına bir anıt diktirdi. Mumcu'nun yeğeni Evren Mumcu da yıllar sonra Dirim'e ulaştı ve kaldığı huzurevinde kendisini ziyaret etti.

93 yıllık bir çınar, İsmail Dirim. Kuşadası'nın sevilen işadamlarından. Babasının yanında küçük yaşlarda başladığı ticaret hayatında hep ilklere imza atmış. Eşek sırtına yüklenen bidonlarla akaryakıt satışı yaptı. Kuşadası'da ilk turistik işletmelerini kurdu.Yalnızca işadamı kimliğiyle değil, geçmişte Aydınlık nüshalarını fotokopiyle çoğaltarak dağıtan, direklere asan yurtsever kimliğiyle de öne çıkıyor Dirim.Katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak için İzmir'in Selçuk ilçesine anıtını diktirdi. Mumcu'nun yeğeni Evren Mumcu da Ulusal Kanal ile birlikte İsmail Dirim'e ulaştı ve kendisini huzurevinde ziyaret etti.Dirim, aynı zamanda Kuşadası'na Atatürk anıtını da diktirdi.Evren Mumcu'nun Ulusal Kanal izleyicilerine bir de mesajı var.