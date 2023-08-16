Önüne çıkan her şeyi yakıyor! Kütahya'da çıkan yangında 500 dekar ekili alan zarar gördü
Kütahya'da çıkan yangın çiftçiyi telef etti. Yüzlerce dekar alan tamamen küle döndü.
Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Osmaniye köyünde çıkan yangında yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Altıntaş ilçesi Osmaniye köyündeki ekili arazide elektik direğinden çıktığı sanılan yangın, Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
500 DEKAR KÜTAHYA'DA KÜL OLDU
Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için köylüler yanan alanın etrafını traktör pulluklarıyla sürdüler. Yangından yaklaşık 500 dekar ekili alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı