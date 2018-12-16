Samsun'da kayıkla Derbent Baraj Gölüne açılan bir vatandaştan haber alınamıyor. Dalgıç polisler gölde arama yapıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açılan kişiden haber alınamıyor.



Balık avlamak amacıyla Derbent Baraj Gölüne açılan Onur Özcan'ın kayığını boş şekilde gören yakınları, Bafra Jandarma Komutanlığına haber verdi.



Jandarma ekiplerinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinden yardım istemesi üzerine dalgıç polisler bölgede dalış yaptı. Ancak Özcan'a ulaşılamadı.



AFAD ile sağlık ekiplerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



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