İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avı faciayla bitti. Şiddetli yağışın alabora ettiği teknedeki 4 avcıdan, 3'ü hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde gölette ördek avı için açılan tekne battı, 3 avcı öldü.



4 avcıyı taşıyan tekne bir süre sonra rüzgar nedeniyle su almaya başladı. Alabora olan teknedeki avcılar gölete düştü.



Göletten gelen yardım seslerini duyan bir vatandaş durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.



Tekndeki avcılarda 2'si yaşamını yitirdi, 1 avcı kurtatıldı, 1 avcı ise gölette kayboldu.



Kaybolan acı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dalgıçlar, drone desteğiyle zodyak botla bölgeyi taradı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu avcının cansız bedenine ulaşıldı.



Olayla ilgili açıklama yapan Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, vatandaşları uyardı.



