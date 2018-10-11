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Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı evin bahçesinde yaşayan köpek ile ördeğin dostluğu, görenleri hayrete düşürüyor.

Ördek ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Kadirli ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde yaşayan Hacı Mehmet Bahadırlı, birkaç yıl önce satın aldığı koyunlarla birlikte sürüyü korusun diye Karabaş ismini verdiği köpeği de sahiplendi. Bahadırlı, geçtiğimiz yıl ise kümeste beslemek için tavuk ve ördek yavruları aldı. Büyüyen ördeklerden biri, diğer ördekler yerine Karabaş'ın peşinde dolaşmaya başladı. Bütün günü beraber geçiren Karabaşla ördek, birlikte geziyor, dinleniyor, yemek yiyor ve uyuyor.



Bahadırlı, hayvanları ilk beraber gördüğünde "Tesadüftür" diyerek fazla ilgilenmediğini ama hiç ayrılmamaları üzerine şaşırdığını anlattı. Bahadırlı, "Karabaş bizim çoban köpeğimiz. Bu ikisi sürekli birlikte gezerler.
Karabaş yattığında ördek gagasıyla ona masaj yapar gibi hareketlerde bulunur. İki arkadaş gibi geziyorlar." dedi.

Köpek ile ördeğin sabahtan gece geç saatlere kadar beraber vakit geçirdiğini dile getiren Bahadırlı, "Normalde kümes hayvanları köpekten kaçar ama bunlar adeta arkadaş gibi hiç ayrılmıyor. Dışardan misafirliğe gelenler de bu ikisini böyle birlikte görünce şaşırıyor. Görenler mutlaka cep telefonuna çekiyor. İnşallah hep böyle kalırlar." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #ördek #osmaniye
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