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Ordu 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Ordu 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül
Altınordu: Osman Erdaş

Kabadüz: Demir Ali Kaya

Perşembe: Yusuf Kırmızı

Ulubey: İsmail Küçükkarahan

Ünye: Ali Furtuna
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)

Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)
Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)

Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)

Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)

Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)

Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)

Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)

Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)

Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)

Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)

Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)

Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi 
Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)

Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)

Aybastı: Özdilek Aydoğan 

Çamaş: Ahmet Kesik 

Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)

Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)

Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)

Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)

Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)

Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)

İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)
Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)

Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)

Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)

Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi 
Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)

 İYİ PartiAybastı: Yüksel Ahmet Tokat
Çamaş: Ahmet Özcan
Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)
Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)
Korgan: Ahmet Gediş 
Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi 
Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin  
Akkuş: Harun Ustaoğlu 
Altınordu: Haluk Şensoy 
Aybastı: Bayram Gündoğar 
Çamaş: Sezgin Özkan 
Çatalpınar: Mehmet Kara  
Çaybaşı: Aydın Arslan 
Fatsa: Hüseyin Akot  
Gölköy: İsmail Tok 
Gülyalı: Halil Cebeci 
Gürgentepe: Kerim Çalışkan 
İkizce: Erol Kışla  
Kabadüz: Murat Güzelkaya 
Kabataş: Üzeyir Coşkun 
Korgan: Hasan Subaşı 
Kumru: Mehmet Dizek
Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan
Perşembe: Ömer Özbütün
Ulubey: Ümit Akdeniz
Ünye: Veysel İlhan

Demokrat Parti
Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz
Fatsa: Tarık Orhan

Demokratik Sol Parti
Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün
Altınordu: Kezban Sönmez
Fatsa: Mehmet Baştürk
Kabadüz: Erbay Çeküç
Perşembe: Güven Günindi
Ünye: Fatih Günindi

Büyük Birlik Partisi 
Çamaş: Yusuf Türkeli
Çaybaşı: İsmet Yanık
Fatsa: Fatma Yümlü
İkizce: Osman Özkan
Korgan: Muhittin Açıcı
Mesudiye: Murat Şahin
Ünye: Yunus Zor 

Bağımsız Türkiye Partisi 
Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen

Akkuş: Hüseyin Palavar

Altınordu: Ahmet Kahveci

Aybastı: Erdal Günyeli
Çamaş: Yusuf Korkmaz
Çatalpınar: Şahin Gül

Çaybaşı: Kenan Ekim

Fatsa: Muharrem Çamaş

Gölköy: Ergin ilhan

Gülyalı: Fatih Ay

Gürgentepe: Haydar Yücel
İkizce: Muammer Belen

Kabadüz: Bülent Çelik

Kabataş: Erdal Günyeli

Korgan: Hüseyin Yılmazlı

Kumru: Serhat Kaya

Mesudiye: Orhan Koç

Perşembe: Aytekin Kılıç  

Ulubey: Yasin Özen

Ünye: Vahit Bektaşoğlu


Türkiye Kominist Partisi 
Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan

Bağımsız adaylar
Ordu Büyükşehir: Murat İslam
Altınordu: Yener Turan

Aybastı: Emrah Karakaş

Korgan: Adem Çimiç
Perşembe: Taylan İskender

Ulubey: Alparslan Çalışkan
Ulubey: Nazmi Genç

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