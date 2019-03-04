Ordu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ordu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Ordu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Ordu Büyükşehir: Kemal Sümbül

Altınordu: Osman Erdaş



Kabadüz: Demir Ali Kaya



Perşembe: Yusuf Kırmızı



Ulubey: İsmail Küçükkarahan



Ünye: Ali Furtuna

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ordu Büyükşehir: Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)



Akkuş: İsa Demirci (Cumhur İttifakı)



Altınordu: Aşkın Tören (Cumhur İttifakı)

Aybastı: Beytullah Geçtan (Cumhur İttifakı)



Çatalpınar: Ahmet Türe (Cumhur İttifakı)



Çaybaşı: Hüseyin Semiz (Cumhur İttifakı)



Fatsa: İbrahim Ethem Kibar (Cumhur İttifakı)



Gölköy: Fikri Uludağ (Cumhur İttifakı)



Gülyalı: Talip Şen (Cumhur İttifakı)



Gürgentepe: Yaşar Şahin (Cumhur İttifakı)



Kabadüz: Yener Kaya (Cumhur İttifakı)



Kabataş: Yakup Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Korgan: Tuncay Kiraz (Cumhur İttifakı)



Kumru: Yusuf Yalçova (Cumhur İttifakı)



Mesudiye: İsa Gül (Cumhur İttifakı)



Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan (Cumhur İttifakı)



Ulubey: İsa Türkcan (Cumhur İttifakı)



Ünye: Hüseyin Tavlı (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Ordu Büyükşehir: Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)



Akkuş: Bayram Görür (Millet İttifakı)



Altınordu: Birol Yılmaz (Millet İttifakı)



Aybastı: Özdilek Aydoğan



Çamaş: Ahmet Kesik



Çatalpınar: Osman Öztürk (Millet İttifakı)



Çaybaşı: Enver Kandemir (Millet İttifakı)



Fatsa: Ahmet Canbaz (Millet İttifakı)



Gölköy: Cengiz Sarıyer (Millet İttifakı)



Gülyalı: Ulaş Tepe (Millet İttifakı)



Gürgentepe: İsa Yazıcı (Millet İttifakı)



İkizce: Mustafa Kaynar (Millet İttifakı)

Kumru: Osman Cayak (Millet İttifakı)



Mesudiye: Yavuz Ekşi (Millet İttifakı)



Perşembe: Ata Alkan (Millet İttifakı)



Ulubey: Kani Ergün (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Çamaş: Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)



İkizce: Osman Kaygı (Cumhur İttifakı)



İYİ PartiAybastı: Yüksel Ahmet Tokat

Çamaş: Ahmet Özcan

Kabadüz: Mehmet Yılmaz (Millet İttifakı)

Kabataş: Serdal Çotanak (Millet İttifakı)

Korgan: Ahmet Gediş

Ünye: Berkay Torunoğlu (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Ordu Büyükşehir: İdris Naim Şahin

Akkuş: Harun Ustaoğlu

Altınordu: Haluk Şensoy

Aybastı: Bayram Gündoğar

Çamaş: Sezgin Özkan

Çatalpınar: Mehmet Kara

Çaybaşı: Aydın Arslan

Fatsa: Hüseyin Akot

Gölköy: İsmail Tok

Gülyalı: Halil Cebeci

Gürgentepe: Kerim Çalışkan

İkizce: Erol Kışla

Kabadüz: Murat Güzelkaya

Kabataş: Üzeyir Coşkun

Korgan: Hasan Subaşı

Kumru: Mehmet Dizek

Mesudiye: Hamit Taşkın Erdoğan

Perşembe: Ömer Özbütün

Ulubey: Ümit Akdeniz

Ünye: Veysel İlhan



Demokrat Parti

Ordu Büyükşehir: Ercan Gündüz

Fatsa: Tarık Orhan



Demokratik Sol Parti

Ordu Büyükşehir: Aydın Ergün

Altınordu: Kezban Sönmez

Fatsa: Mehmet Baştürk

Kabadüz: Erbay Çeküç

Perşembe: Güven Günindi

Ünye: Fatih Günindi



Büyük Birlik Partisi

Çamaş: Yusuf Türkeli

Çaybaşı: İsmet Yanık

Fatsa: Fatma Yümlü

İkizce: Osman Özkan

Korgan: Muhittin Açıcı

Mesudiye: Murat Şahin

Ünye: Yunus Zor



Bağımsız Türkiye Partisi

Ordu Büyükşehir: Fahri Özgen



Akkuş: Hüseyin Palavar



Altınordu: Ahmet Kahveci



Aybastı: Erdal Günyeli

Çamaş: Yusuf Korkmaz

Çatalpınar: Şahin Gül



Çaybaşı: Kenan Ekim



Fatsa: Muharrem Çamaş



Gölköy: Ergin ilhan



Gülyalı: Fatih Ay



Gürgentepe: Haydar Yücel

İkizce: Muammer Belen



Kabadüz: Bülent Çelik



Kabataş: Erdal Günyeli



Korgan: Hüseyin Yılmazlı



Kumru: Serhat Kaya



Mesudiye: Orhan Koç



Perşembe: Aytekin Kılıç



Ulubey: Yasin Özen



Ünye: Vahit Bektaşoğlu





Türkiye Kominist Partisi

Ordu Büyükşehir: Volkan Atılgan



Bağımsız adaylar

Ordu Büyükşehir: Murat İslam

Altınordu: Yener Turan



Aybastı: Emrah Karakaş



Korgan: Adem Çimiç

Perşembe: Taylan İskender



Ulubey: Alparslan Çalışkan

Ulubey: Nazmi Genç