Ordu'da 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

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