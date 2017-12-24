Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, yaklaşık 10 bin kişiye 5 ton hamsi ikram edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, yaklaşık 10 bin kişiye 5 ton hamsi ikram edildi.



Fatsa Dernekler Federasyonunca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalde, Fatsa ve çevre ilçe belediyelerince stantlar kuruldu.



Yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra çeşitli yarışmaların yapıldığı festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.



Festivalde ayrıca, meydanda kurulan ızgaralarda pişirilen 5 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.



Fatsa Dernekler Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan hamsinin 10 bin kişiye dağıtıldığını söyledi.



Festivale katılımın kötü hava şartlarına rağmen yüksek olduğunu dile getiren Yeşiltaş, "Birlik ve beraberlik adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Hamsiler katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Bu festivali geleneksel hale getireceğiz." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat'ın da katıldığı festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.