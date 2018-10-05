Ordu’da bir okulun arka bölümündeki bahçe duvarı çöktü. Çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Okul tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, gece etkili olan sağanak nedeniyle Ordu Atatürk Anadolu Lisesinin arka bölümünde yer alan bahçe duvarının bir kısmı sabah erken saatlerde yıkıldı.



Olayda yaralanan olmazken okul tedbir amacıyla boşaltıldı. Okulda eğitim öğretime tedbir amaçlı olarak ara verildi.



Öte yandan, bahçe duvarının yıkılma anı cep telefonu tarafından görüntülendi.



Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.



