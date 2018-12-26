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Ordu'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 ilçede okullar bugün tatil edildi

Ordu'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil?

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verileceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayıldığı vurgulandı.

Etiketler; #ordu
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