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Ordu'da bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 27 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildi. 

Ordu'da bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İkizce ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye ilçesinde Yenikent ve Pelitliyatak mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da bugün tatil edildiği kaydedildi.

Etiketler; #ordu
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