Ordu'da bulunan tavşan, kilosuyla görenlerin dikkatini çekiyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan tavşan, kilosuyla görenlerin dikkatini çekiyor. 12 kilo ağırlığındaki tavşan bir aile tarafından yurtdışından getirildi.

12 kilo ağırlığı ile görenleri şaşırttı. Görenleri şaşırtan dev tavşan Ordu'nun Perşembe ilçesinde ilgi odağı oldu.



Ordu'da yaşayan ve öğretmenlik yapan Sinan Ağar, bir süre önce oğluyla beraber yurtdışından tavşan getirdi. Romanya'dan iki yavrusuyla getirilen erkek tavşan ' Alman dev tavşanı ' olarak biliniyor.



Henüz 1 yaşında olmasına rağmen 12 kilo olan tavşana, evde özel bir oda bile ayrıldı.



Bölgede ilk defa görülen tavşana ilgi oldukça yoğun. Hatta, özel olarak tavşanı görmeye gidenler bile var.



Dev tavşanın bakımı da oldukça zor. Tavşan, havuç, lahana, kuru otla besleniyor. Aşı ve veteriner kontrolleri de düzenli yapılıyor.



Daha şimdiden ağırlığı ile şaşırtan dev tavşanın 2 yaşına geldiğinde 15 kiloya çıkması bekleniyor.



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