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Ordu'da çatıya yıldırım isabet etti

Ordu'da çatıya yıldırım isabet etti, Tokat ve Amasya'da şidetli rüzgar etkili oldu. Sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken çevrede maddi hasar meydana geldi.

Ordu'da çatıya yıldırım isabet etti

Yurtta etkili olan sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da çatıya yıldırım isabet etti. Altınordu ilçesinde yıldırım isabet eden binanın çatısında yangın çıktı. 

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. 

Olay sırasında fenalaşan bina sakinlerinden bir kişi Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı yerlerde elektrik telleri koptu.

Şiddetini arttıran rüzgar evlere ve iş yerlerine de zarar verdi.

Rüzgarın etkili olduğu bir diğer ilde Amasya idi. Kent merkezinde  etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısının ve iş yerlerinin tabelalarının uçmasına, ağaçların devrilmesine yol açtı.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda bulunan bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.


ulusal.com.tr

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