Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yusuf Tivin idaresindeki 34 GM 7937 plakalı otomobil ile Uğurcan Gül yönetimindeki 52 D 7019 plakalı dolmuş, Evkaf Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü Tivin, araçlarda bulunan Ayşe, Emirhan ve Şakir Yeşil ile Hamiye Ocak yaralandı.
Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.