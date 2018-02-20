Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Yusuf Tivin idaresindeki 34 GM 7937 plakalı otomobil ile Uğurcan Gül yönetimindeki 52 D 7019 plakalı dolmuş, Evkaf Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazada sürücü Tivin, araçlarda bulunan Ayşe, Emirhan ve Şakir Yeşil ile Hamiye Ocak yaralandı.



Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.