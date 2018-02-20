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Ordu'da dolmuş ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'da dolmuş ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

 Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Tivin idaresindeki 34 GM 7937 plakalı otomobil ile Uğurcan Gül yönetimindeki 52 D 7019 plakalı dolmuş, Evkaf Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Tivin, araçlarda bulunan Ayşe, Emirhan ve Şakir Yeşil ile Hamiye Ocak yaralandı.

Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #fatsa #Dolmuş Kazası #5 yaralı
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