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Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Ordu'da 25 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Ordu'da 25 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akşam yemeği yiyen öğrencilerden 25'inde karın ağrısı ve bulantı şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. 

Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. 

Yarılgaç, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, fakülteden bazı idarecilerin öğrencilere refakat ettiklerini sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ordu
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