Karadeniz'in selle imtihanı sürüyor. Ordu'da heyelan nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Rize'de ise 15 köy yolunu ulaşıma kapandı.

Sağanak yağmur, beraberinde getirdiği heyelan, Karadeniz'i birbirine kattı.



Ordu, selle boğuşuyor. Acı haber İkizce ilçesinden geldi. Bayram Sekmen adlı vatandaş, fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan yaşandı.



Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.



Ünye-Çaybaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde de toprak kaydı. Seyir halindeki araçlar faciadan son anda kurtuldu.



İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde ise 53 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.



Sel suyu önüne kattığını sürükledi. Rize'de etkili olan yağış, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.



Bu görüntüler de Irmak köyünden. Camii imamının kaldığı lojman çevresinde heyelan oldu. Cami imamı, eşi ve çovuğuyla evi son anda terketti.



Evin oturma salonu ve mutfak kısmı çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Evin geri kalan kısmı da heyelan tehdidi altında.



Köyde toplam 20 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.







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