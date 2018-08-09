Ordu'da yaşanan sel felaketi sabahın ilk ışıkları ile gün yüzüne çıktı. Öyle ki tonlarca fındığın sürüklendiği Karadeniz'de deyim yerindeyse fındık adası oluştu. Bölgede su tahliye ve bakım, onarım çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de kuvvetli yağışlar Ordu'da sele neden oldu.



Son 50 yılın en büyük yağışının düşütüğü Ordu'da biri Karadeniz Sahil Yolu’nda olmak üzere 8 köprü yıkıldı.



Metrekareye düşen ortalama 80 kilogram yağışla birlikte Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçeleri başta olmak üzere 7 ilçede dereler taştı.



Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu tedbir amacı ile kapatıldı. Binlerce araç yollarda, yüzlerce kişi de bulundukları ilçe ve köylerde mahsur kaldı.



Sel suları fındıkları denize sürükledi, büyük kayıp yaşandı. Karadeniz'in kıyılarında fındık adası oluştu.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 100 mahallede büyük hasar olduğunu açıkladı.



500 bin kişinin etkilendiği felakette ilçe merkezlerinde ve köylerde onlarca bina tedbir amacıyla boşaltıldı.



Başkan Yılmaz, "7 ilçemizde 500 bin kişinin yaşadığı alan afetten etkilendi. 1’i yıldırım düşmesiyle yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor. Mahsur kalanlar kurtarıldı." diye konuştu.



Mahsur kalanlarını kurtarmak için 550 personel, 300 iş makinesi görev yaptı. Mağdur vatandaşların bir kısmı helikopter ile bir kısmı kepçelerle kurtarıldı.





ulusal.com.tr