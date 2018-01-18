Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı fındık ve kivi bahçeleri zarar gördü

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kivi ve fındık bahçeleri zarar görürken, devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı kimi zaman 70-80 kilometreye ulaşan rüzgar, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaçlar araçlarda hasara yol açarken, elektrik telleri de zarar gördü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin reklam tabelaları da yerinden çıkarak, çevreye savruldu.



Bu arada şiddetli rüzgarın etkili olduğu bazı kırsal mahallelere ise elektrik verilemediği öğrenilirken, ekiplerin meydana gelen arızaları gidermek için çalıştıkları bildirildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içinde etkisini artıran şiddetli rüzgarın fındık ve kivi bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle fındık ve kivi ağaçlarındaki sürgünlerin kırıldığını anlatan Soydan, hasar tespitinin en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde şiddetli rüzgarın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirterek, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.



