Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Trabzon'dan Çorum'a giden Yusuf Sadık (32) yönetimindeki 05 LN 414 plakalı tır, Samsun-Ordu Karayolu Kayaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çalışlar Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak durabilen tırın sürücüsü Sadık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Sadık'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.