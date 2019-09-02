Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yücel Değirmen yönetimindeki 08 DG 062 plakalı otomobil, Fatsa-Kumru kara yolunun 15. kilometresinde karşı yönden gelen Salih Göv'ün kullandığı 06 FF 1485 plakalı otomobil ve Şaban Toplu idaresindeki 52 AB 950 plakalı otomobille çarpıştı.



Sürücü Toplu kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Değirmen yaralandı.



Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.